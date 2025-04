Re Carlo e Camilla in Italia oggi l' incontro con Mattarella LIVE

Italia. oggi i reali britannici vedranno Mattarella al Quirinale, parteciperanno a una cerimonia all'Altare della patria e visiteranno il Colosseo. Domani Carlo III incontrerà la presidente Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla in Italia, oggi l'incontro con Mattarella. LIVE Leggi su Tg24.sky.it Il re del Regno Unito e la consorte sono arrivati ieri a Roma, per la visita di Stato ini reali britannici vedrannoal Quirinale, parteciperanno a una cerimonia all'Altare della patria e visiteranno il Colosseo. DomaniIII incontrerà la presidente Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti. Roma, poi Ravenna: le tappe del viaggio - Carlo e Camilla, festeggiamo anno di matrimonio in un posto speciale. Re Carlo e Camilla in Italia, arrivati a Roma all'aeroporto di Ciampino. VIDEO. Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma: la visita di Stato in Italia è ufficialmente iniziata. Carlo e Camilla in Italia tra Roma e Ravenna fino a giovedì. Carlo e Camilla in Italia, il meglio del royal tour made in Italy. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla, primavera italiana. Quarant’anni dopo il ritorno è da re - L’arrivo dei sovrani ieri a Roma, domani il discorso alle Camere. Ma salta l’incontro con papa Francesco. Nel 1985 il viaggio con Lady Diana e la profezia di Andreotti: "Sarà un bravo regnante, madre ... (msn.com)

Re Carlo e Camilla in Italia, arrivati a Roma all'aeroporto di Ciampino. VIDEO - Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in Italia per una visita di Stato di quattro giorni. I sovrani del Regno Unito sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, poi domani inizieranno gli impegni ... (tg24.sky.it)

Re Carlo e Camilla in Italia: le tappe del viaggio e l’incontro saltato con il Papa - Il programma della visita di quattro giorni in Italia, dal 7 al 10 aprile, di Re Carlo III d'Inghilterra e della Regina Camilla: da Roma a Ravenna, incontreranno ... (fanpage.it)