Re Carlo e Camilla in Italia | oggi al Quirinale domani incontro con Meloni

Carlo III e la Regina Camilla sono giunti in Italia il 7 aprile 2025 per una visita di Stato di quattro giorni, la prima nel nostro Paese dopo l'incoronazione del sovrano. Questo viaggio coincide con il loro 20º anniversario di matrimonio. Inizialmente, l'8 aprile era prevista una visita in Vaticano per un'udienza con Papa Francesco.

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali al Colosseo. LIVE. Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma: la visita di Stato in Italia è ufficialmente iniziata. Dalla visita al Quirinale al discorso in Parlamento, al via il viaggio di Carlo e Camilla in Italia. Re Carlo e la regina Camilla sono in Italia: tutte le tappe della visita. Carlo e Camilla in Italia tra Roma e Ravenna fino a giovedì. Ne parlano su altre fonti

