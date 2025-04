Re Carlo e Camilla in Italia la visita di Stato in Italia inizia dal Quirinale

visita di Stato in Italia con tappe fra Roma e Ravenna. Il programma di Re Carlo III e la Regina Camilla prevede gli incontri con le massime autorità Italiane e i festeggiamenti dei 20 anni di nozze. Quello iniziato alle 17.30 di lunedì con l'atterraggio all'aeroporto romano di Ciampino è il diciottesimo viaggio di Carlo in Italia. Il primo avvenne nel 1984, l'ultimo nell'ottobre 2021 per il vertice del G20 a Roma. La Regina Camilla lo ha accompagnato in due di queste visite, nel 2009 e nel 2017. Il programma della visita di Stato prevedeva anche un incontro con il Papa ma l'appuntamento con il Santo Padre è Stato rinviato nei giorni scorsi "di comune accordo" con la Santa Sede per la convalescenza di Francesco dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli. Al Quirinale accolti da Mattarella. Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono arrivati al Quirinale.

