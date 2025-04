Dilei.it - Re Carlo e Camilla alla conquista dell’Italia: il loro amore profondo

Resono arrivati in Italia. Ilaereo è atterrato all’aeroporto di Campino nel tardo pomeriggio del 7 aprile.Re, accolti trionfalmenteAd accoglierec’era la guardia d’onore, oltre che l’ambasciatore britannico in Italia e quello italiano in Gran Bretagna.Aerei militari italiani hanno scortato l’atterraggio delleMaestà, dando inizio ufficialmente al tour di Stato di quattro giorni nel nostro Paese.sono apparsi di ottimo umore, forse la Regina leggermente stanca. Ma è noto che lei non ami molto viaggiare all’estero, soprattutto se si tratta di visite di Stato con tanti impegni in agenda. Teme di ammalarsi. In effetti, è stato così quando lo scorso autunno era rientrata dall’Australia. Ma bisogna anche sottolineare che in quel caso, il viaggio è stato molto più lungo e faticoso con un notevole sbalzo climatico.