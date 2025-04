Re Carlo e Camilla al Quirinale iniziata la visita di Stato LIVE

visita di Stato in Italia. Oggi l'incontro tra i reali britannici e Mattarella al Quirinale. Poi Carlo e Camilla parteciperanno a una cerimonia all'Altare della patria e visiteranno il Colosseo. Domani Carlo III incontrerà la presidente Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla al Quirinale, iniziata la visita di Stato. LIVE Leggi su Tg24.sky.it Il re del Regno Unito e la consorte sono arrivati ieri a Roma, per ladiin Italia. Oggi l'incontro tra i reali britannici e Mattarella al. Poiparteciperanno a una cerimonia all'Altare della patria e visiteranno il Colosseo. DomaniIII incontrerà la presidente Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron

Re Carlo e Camilla in Italia, il programma e tutto quello che c'è da sapere sulla visita. Re Carlo e Camilla a Roma: “Non vediamo l'ora di festeggiare il nostro anniversario di matrimonio in un luogo così speciale”. Quirinale, il presidente Mattarella riceve i reali del Regno Unito Carlo e Camilla. Carlo e Camilla sbarcano a Roma: 'Felici di essere qui'. Re Carlo e Camilla, atterraggio reale a Ciampino: il Re incanta, il siparietto con una fan. Re Carlo e la regina Camilla al Quirinale, al Colle scortati da 32 Corazzieri a cavallo. Ne parlano su altre fonti

