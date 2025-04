Re Carlo e Camilla a Roma le strade chiuse al traffico

Leggi su Funweek.it

La visita istituzionale di ReIII e della Reginaporterà inevitabilmente a significativi disagi alla circolazione e agli spostamenti nel cuore della città. La mattinata di martedì 8 aprile sarà particolarmente critica per la viabilità. La visita di Reall’Altare della Patria e al Parco Archeologico del Colosseo comporterà blocchi della circolazione in un’ampia zona intorno a Piazza Venezia e nell’area del Colosseo.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Chiusure e divieti di sosta in via Sardegna e via Campania, oltre che nei pressi del Quirinale, dove verrà istituita un’area di sicurezza delimitata da: via XXIV Maggio, piazza e via del Quirinale, via delle Quattro Fontane, via Rasella, via in Arcione, vicolo Scanderberg, via della Dataria, piazza del Quirinale e via XXIV Maggio.