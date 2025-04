Re Carlo all' ANSA ' felice di essere in Italia'

Carlo III si dice felice di essere in Italia sebbene "non ci sia mai abbastanza tempo per vedere tutto ciò che c'è da vedere", ha sottolineato il sovrano conversando con l'ANSA durante il garden party tenutosi a villa Wolkonsky, la residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, in onore del re e della regina in visita di Stato in Italia.

