Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo al Quirinale, colloqui con Mattarella. L’incontro salutato dal volo di Frecce tricolori e Red arrows

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il passaggio spettacolare di una pattuglia acrobatica formata dallee dalle Reddella Raf hanno attraversato il cielo di Roma per salutare l’inizio della visita di Stato di Redi Gran Bretagna e della consorte Camilla, ricevuti aldal capo dello Stato Sergio. All’ingresso nella sede della presidenza della RepubblicaIII, accolto da 32 corazzieri con l’uniforme di gran gala, è stato accolto dae dalla figlia Laura, mentre di lato sono schierati i picchetti delle diverse armi per gli onori militari. Mentre nel cortile d’onore risuonavano gli inni nazionali, la bandiera britannica è stata issata sul torrino deled ora sventola insieme a quella italiana ed europea.hanno poi passato in rassegna i reparti schierati prima di assistere al passaggio delle pattuglie aree dalla terrazza dele dare avvio ainello studio alla Vetrata che sono iniziai a 4 (e Camilla ee la figlia Laura) e poi si sono allargati alle delegazioni: per il governo è presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani.