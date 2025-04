Re Carlo al Colosseo ma c’è pure l’Antitrust i piani bellici per Anagni e le altre pillole del giorno

giorno migliore per multare i gestori del Colosseo: l’Antitrust, poco prima della visita di Carlo III e Camilla all’Anfiteatro Flavio con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha sanzionato per 20 milioni di euro la gestione di servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo tra il 1997 e il 2024 per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. Nell’elenco dei sanzionati, CoopCulture e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. Comunque, era la giornata in cui al Colosseo si doveva parlare in inglese.L’arrivo di Carlo e Camilla a Ciampino, il 7 aprile 2025 (Getty Images). Lettera43.it - Re Carlo al Colosseo ma c’è pure l’Antitrust, i piani bellici per Anagni e le altre pillole del giorno Leggi su Lettera43.it Non potevano scegliere unmigliore per multare i gestori del, poco prima della visita diIII e Camilla all’Anfiteatro Flavio con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha sanzionato per 20 milioni di euro la gestione di servizi di Biglietteria Parco Archeologico deltra il 1997 e il 2024 per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. Nell’elenco dei sanzionati, CoopCulture e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. Comunque, era la giornata in cui alsi doveva parlare in inglese.L’arrivo die Camilla a Ciampino, il 7 aprile 2025 (Getty Images).

