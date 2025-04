Re Carlo a Roma il sorvolo delle Frecce Tricolori

Carlo, con la consorte Camilla, le Frecce Tricolori hanno sorvolato i cieli di Roma. Nel filmato si vede il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) e delle Red Arrows britanniche in occasione della visita di Stato dei Reali con l'incontro al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Re Carlo a Roma, il sorvolo delle Frecce Tricolori Leggi su Liberoquotidiano.it In occasione della visita di Re, con la consorte Camilla, lehanno sorvolato i cieli di. Nel filmato si vede ildella Pattuglia Acrobatica Nazionale (le) eRed Arrows britanniche in occasione della visita di Stato dei Reali con l'incontro al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali al Colosseo. LIVE. Carlo e Camilla a Roma. Incontro con Mattarella, omaggio all'Altare della Patria, visita al Colosseo - Carlo e Camilla hanno lasciato il Colosseo. Re Carlo e Camilla al Quirinale da Mattarella: inizia la visita di Stato. Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma: la visita di Stato in Italia è ufficialmente iniziata. Dove alloggiano Carlo e Camilla a Roma?. Ne parlano su altre fonti

