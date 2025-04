Re Carlo a Roma il gesto spazientito verso Camilla al Quirinale

Carlo e la Regina Camilla in visita a Roma sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella. All'esterno del palazzo la regina ha subito infranto il protocollo partecipando alla foto di rito anche se la figlia di Mattarella ha cercato di allontanarla dal marito.Il sovrano, poi, si è spazientito al momento della foto davanti alle bandiere all'interno del Quirinale perché la moglie si era allontanata mentre il re e il capo dello Stato erano pronti per essere fotografati. Carlo, visibilmente innervosito, ha chiamato Camilla gesticolando e le ha chiesto di raggiungerli.

