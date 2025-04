Liberoquotidiano.it - Re Carlo a Roma, i Reali d'Inghilterra all'Altare della Patria

Ree la regina consorte Camilla all', a. Id', in Italia per una visita di Stato, sono arrivati in Piazza Venezia dopo l'incontro al Quirinale con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella per rendere omaggio al Milite Ignoto. Ad accoglierli il ministroDifesa Guido Crosetto con il quale Reha passato in rassegna le forze armate