Lapresse.it - Re Carlo a Roma, con Camilla incontra associazione che si occupa di senzatetto

Re, in visita acon la Regina, hato unache sidei. Fra le associazionite dai Reali inglesi a margine della loro visita al Colosseo c’è infatti anche Binario 95, che sideialla stazione Termini die in altre stazioni italiane. “Siamo rimasti stupiti dell’interesse e della consapevolezza da parte dei reali su questo problema”, ha spiegato il presidente Alessandro Radicchi.“Il re ha detto ‘capisco che è come una spirale‘ in cui si entra ed è difficile uscirne”, ha aggiunto raccontando che gli ospiti dell’hanno donato ai reali “una casa fatta con la carta riciclata buttata dai supermercati. Come per dirgli: per uscire da quella spirale c’è solo un modo, ovvero dare una casa a chi non ce l’ha“.