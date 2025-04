Re Carlo a Roma al Colosseo con Alberto Angela

Carlo III e Camilla in visita a Roma, al Parco Archeologico del Colosseo con Alberto Angela. I Reali d’Inghilterra, durante il loro viaggio istituzionale in Italia, hanno fatto tappa sulla terrazza panoramica posta di fronte all’anfiteatro Flavio, dalla quale si sono affacciati per salutare la folla radunata ad aspettarli. Con loro il ministro della Cultura Alessandro Giuli.La visita è quindi proseguita, con i sovrani accompagnati nel breve tour culturale dal celebre divulgatore e paleontologo Alberto Angela. Lapresse.it - Re Carlo a Roma, al Colosseo con Alberto Angela Leggi su Lapresse.it ReIII e Camilla in visita a, al Parco Archeologico delcon. I Reali d’Inghilterra, durante il loro viaggio istituzionale in Italia, hanno fatto tappa sulla terrazza panoramica posta di fronte all’anfiteatro Flavio, dalla quale si sono affacciati per salutare la folla radunata ad aspettarli. Con loro il ministro della Cultura Alessandro Giuli.La visita è quindi proseguita, con i sovrani accompagnati nel breve tour culturale dal celebre divulgatore e paleontologo

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali al Colosseo. LIVE. Re Carlo e Camilla al Quirinale da Mattarella: inizia la visita di Stato. Atterrati a Ciampino re Carlo e la regina Camilla. Domani al Quirinale e poi al Colosseo. Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma: la visita di Stato in Italia è ufficialmente iniziata. Re Carlo e Camilla a Roma. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla in Italia: tutti gli aggiornamenti sulla visita reale a Roma e Ravenna - Roma accoglie con entusiasmo Re Carlo III e la Regina Camilla per una visita di Stato che segna il loro primo viaggio all’estero da quando il sovrano è stato ricoverato a marzo per effetti collaterali ... (msn.com)

Re Carlo e la regina Camilla incontrano Mattarella. Le foto della visita a Roma - Dall'arrivo al Quirinale fino al passaggio delle Frecce Tricolori e le Red arrows della Raf. La mattinata romana dei reali d'Inghilterra, in visita di stato ... (ilfoglio.it)

Re Carlo e Camilla a Roma, le tappe - La fotodiretta - 3 di 10 foto I reali britannici Carlo e Camilla in visita a Roma, al Quirinale - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 10 foto Re Carlo al Quirinale, inizia la visita di Stato - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 10 f ... (ansa.it)