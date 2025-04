Zonawrestling.net - Raw 07.04.2025 Between two fires

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Target Center di Minneapolis, Minnesota. Lo show inizia con Adam Pearce che sul ring invita a raggiungerlo Iyo Sky, Bianca Belair e Rhea Ripley. Tutte e tre le superstar si dirigono quindi verso il ring. Pearce si assume la responsabilità della situazione della scorsa settimana e dice di aver sbagliato a far fare a Bianca l’arbitro speciale del match titolato tra Iyo e Ripley poiché nessuna di loro si poteva comportare da professionista. Dice che Sky ora difenderà il suo titolo sia contro Ripley che contro Belair a WrestleMania 41, poi chiede alle tre donne di firmare un nuovo contratto. Bianca dice che qualche settimana fa sarebbe stata arrabbiata per l’aggiunta di Ripley al match di WrestleMania per il Women’s World Championship, ma è felice che Ripley sia stata aggiunta perché non ha più paura di lei.