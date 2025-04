Lanazione.it - Rave party senza effetti collaterali: "La zona è stata lasciata pulita"

C’era una forte preoccupazione a margine delin programma nelladi Croce alla Selva fra le frazioni di Prata e Niccioleta, unafacilmente raggiungibile. La preoccupazione scaturiva soprattutto dal fatto che i partecipanti lasciassero sporcizia sui prati dove si svolgeva la manifestazione. Invece come ha detto il Sindaco Irene Marconi che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo in zone tutto è stato lasciato in perfetto ordine. "Nella mattinata, ieri per chi legge, ha detto la prima cittadina, è stato fatto il sopralluogo da parte dell’Unione dei comuni per verificare lo stato dei luoghi. I terreni occupati sono infatti gestiti dall’Ente per conto del Demanio. Abbiamo conto che non ci sono abbandoni di rifiuti e che i partecipanti alhanno ripulito l’area consegnando la spazzatura raccolta alle forze dell’ordine al momento dello sgombero".