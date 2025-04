Quotidiano.net - Rapito a San Giorgio Cremano (Napoli) e poi rilasciato: paura per un 15enne figlio di un imprenditore

Leggi su Quotidiano.net

, 8 aprile 2025 – Giallo a San, nell’area metropolitana di, dove un ragazzo di 15 anni è statoe poisubito dopo. Un sequestro-lampo sui cui indaga la Squadra Mobile della Questura dicoordinate dalla Procura. Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe stato prelevato in strada mentre si stava recando a scuola. Testimoni riferiscono che ilè stato incappucciato e caricato di forza a bordo di un furgone bianco che si è poi rapidamente allontanato dal luogo del sequestro. Le stesse persone avrebbero subito dato l’allarme: il ragazzo è stato rintracciato poco dopo grazie alle indagini della Mobile, coordinate dalla Procura partenopea. Ilora è in sicurezza, assicurano fonti degli inquirenti. Al momento non si conoscono le ragioni del rapimento, a quanto si apprende la vittima è ildi undella zona.