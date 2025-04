Trentotoday.it - Rapinatore seriale dietro le sbarre: era diventato un incubo

Rapine in strada armato di coltello, ricettazione, furti in appartamento e nei garage e molto altro: appare così il “curriculum” del 23enne marocchino arrestato ieri, lunedì 7 aprile, a Bolzano, per scontare 4 anni e 5 mesi di carcere per rapina aggravata in concorso, ricettazione, resistenza e.