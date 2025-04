Rapinata e picchiata in casa morì in ospedale | 30 anni ad uno straniero

picchiata, durante una rapina in casa. Era il 28 dicembre 2016. Condannato a 30 anni uno dei componenti della banda. La sentenza riguarda uno straniero, serbo, D.S. , di 36 anni, giudicato colpevole per omicidio volontario e rapina al termine del giudizio abbreviato. La storia. Salernotoday.it - Rapinata e picchiata in casa, morì in ospedale: 30 anni ad uno straniero Leggi su Salernotoday.it Legata e poi, durante una rapina in. Era il 28 dicembre 2016. Condannato a 30uno dei componenti della banda. La sentenza riguarda uno, serbo, D.S. , di 36, giudicato colpevole per omicidio volontario e rapina al termine del giudizio abbreviato. La storia.

