Rapimento in pieno giorno a San Giorgio a Cremano 15enne incappucciato e caricato in un furgone

Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata dalla DDA partenopea. Il ragazzino è figlio di un noto imprenditore

