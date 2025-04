Oasport.it - Ranking UCI (8 aprile): Filippo Ganna super Milan e avvicina la top-10! L’Italia rafforza il piazzamento

si è sensibilmenteto alla top-10 delUCI, la classifica mondiale aggiornata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il fuoriclasse piemontese ha scalato una posizione grazie all’ottavo posto conseguito al Giro delle Fiandre e si è così issato in tredicesima posizione, a 194 punti di distacco dalla decima piazza occupata dal danese Jonas Vingegaard. Il portacolori della INEOS Grenadiers potrebbe ulteriormente migliorare la propria situazione in caso di risultato di lusso alla Parigi-Roubaix in programma domenica.Nel frattempo il 29enne è diventato il miglior italiano perché ha scavalcato Jonathan, che ha perso tre posizioni ed è così scivolato al 14mo posto con un ritardo di venti lunghezze da. A seguire figurano Antonio Tiberi (28mo, +1 rispetto a settimana scorsa) e Giulio Ciccone (37mo, +2), mentre Diego Ulissi risale tre scalini ed è 59mo.