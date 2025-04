Sport.periodicodaily.com - Rangers-Atletico Bilbao: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2024/2025. Gli scozzesi affrontano una delle squadre favorite alla vittoria finale del trofeo il cui ultimo atto andrà in scena proprio nel loro stadio.si giocherà giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21 presso l’Ibrox Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno per lasciare il titolo di Campione di Scozia ai rivali del Celtic, e proprio per questo si è deciso di cambiare allenatore affidando la panchina a Barry Ferguson, subentrato prima degli ottavi di finale dove hanno eliminato il Fenerbache. Adesso c’è un ostacolo ancor più duro, e c’è l’intenzione di vendere cara la pelle anche in virtù del buon cammino fatto fin qui nella competizione.I baschi puntano dritti all’ultimo atto del torneo continentale che si giocherà nel loro stadio.