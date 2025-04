Rampulla non ha dubbi | Se hai dei giocatori bravi l’allenatore diventa poi un fenomeno Vlahovic? Ha bisogno di questa cosa

Rampulla non ha dubbi sulla nuova Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero su VlahovicL’ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto a TMW Radio per analizzare il momento della Juve con Tudor e il futuro dell’attaccante bianconero Vlahovic.SULLA JUVE – «Sicuramente le responsabilità sono dei giocatori quando le cose non vanno, più di un allenatore. Sono i giocatori che vanno in campo e scelgono soluzioni non preparate in allenamento. Se hai dei giocatori bravi, l’allenatore diventa poi un fenomeno. Si deve dare il tempo a un allenatore di fare il proprio lavoro, si giudica subito troppo presto il valore di un calciatore e di un tecnico».SU Vlahovic – «Servirebbe stargli vicino che problemi ha ora. Certo, se giochi da fermo la palla la stoppi anche bene, ma durante la partita, con quello stress, magari ci sono cose come lo stop che non gli riescono. Juventusnews24.com - Rampulla non ha dubbi: «Se hai dei giocatori bravi, l’allenatore diventa poi un fenomeno. Vlahovic? Ha bisogno di questa cosa» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24non hasulla nuova Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero suL’ex portiere Michelangeloè intervenuto a TMW Radio per analizzare il momento della Juve con Tudor e il futuro dell’attaccante bianconero.SULLA JUVE – «Sicuramente le responsabilità sono deiquando le cose non vanno, più di un allenatore. Sono iche vanno in campo e scelgono soluzioni non preparate in allenamento. Se hai deipoi un. Si deve dare il tempo a un allenatore di fare il proprio lavoro, si giudica subito troppo presto il valore di un calciatore e di un tecnico».SU– «Servirebbe stargli vicino che problemi ha ora. Certo, se giochi da fermo la palla la stoppi anche bene, ma durante la partita, con quello stress, magari ci sono cose come lo stop che non gli riescono.

Rampulla non ha dubbi: “Fagioli calciatore vero. La Juve l’ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi” - L'articolo Rampulla non ha dubbi: “Fagioli calciatore vero. La Juve l’ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi” sembra essere il primo su Labaro Viola. (msn.com)

Rampulla sta dalla parte di Vlahovic: «Un capitale così va valorizzato e non demotivato. Sono sempre stato convinto di questo» - Rampulla, ex portiere, non ha dubbi sul valore di Dusan Vlahovic: le sue parole vanno in difesa dell’attaccante serbo Michelangelo Rampulla ha appoggiato il rilancio di Dusan Vlahovic all’interno dell ... (juventusnews24.com)

Rampulla: "Tudor ha idee di calcio e conosce l'ambiente. Ecco di cosa ha bisogno Vlahovic" - A commentare la Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla. E' nata la Juventus di Tudor? "Sicuramente ... (tuttojuve.com)