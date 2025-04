Raid su Gaza Netanyahu | Nuovo accordo per rilascio ostaggi

Nuovo accordo con Hamas per riportare a casa tutti gli ostaggi: così il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ricevuto alla Casa Bianca da Trump. Intanto continuano i Raid su Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi Raid su Gaza. Netanyahu: “Nuovo accordo per rilascio ostaggi” TG2000. Tv2000.it - Raid su Gaza. Netanyahu: “Nuovo accordo per rilascio ostaggi” Leggi su Tv2000.it Stiamo lavorando a uncon Hamas per riportare a casa tutti gli: così il presidente israeliano Benjaminricevuto alla Casa Bianca da Trump. Intanto continuano isu. Servizio di Massimiliano Cochisu: “per” TG2000.

Raid su Gaza. Netanyahu: “Nuovo accordo per rilascio ostaggi”. Medio Oriente, Netanyahu: "Lavoriamo a nuovo accordo su ostaggi. Evitare nucleare a Iran". Oltre 50 palestinesi uccisi a Gaza, Netanyahu da Trump. Hamas lancia 10 razzi nel sud di Israele. Netanyahu chiede una risposta "forte" - Il portavoce in arabo dell'Idf ha invitato i palestinesi che si trovano nell'area di Deir al-Balah a lasciare la zona e andare verso sud. Israele, media: "Netanyahu lunedì alla Casa Bianca". Nuovi raid su Gaza. Israele-Hamas, le notizie. Nuovi raid israeliani: più di 400 morti. Netanyahu: “È solo l’inizio”. Ne parlano su altre fonti

Bombe israeliane, nuove stragi. Netanyahu oggi da Trump, Macron in Egitto - Gli attacchi di Tel Aviv uccidono ancora decine di civili, mentre il premier israeliano vola a Washington per consultare il suo più stretto alleato ... (msn.com)

Gaza, soccorritori denunciano: 19 morti in raid Israele, 5 erano bambini - Sono almeno 19 le persone che hanno perso la vita nei raid aerei condotti nella notte sulla Striscia di Gaza da parte dei caccia israeliani. Lo riferiscono i soccorritori palestinesi. (msn.com)

Gaza, oltre 50 palestinesi uccisi in nuovi raid di Israele, Netanyahu da Trump per guerra e dazi - Decine di vittime, tra cui molti bambini e un giornalista, in attacchi nel sud della Striscia. Nella visita del premier israeliano a Washington, la seconda in pochi mesi, Trump e Netanyahu dovrebbero ... (msn.com)