Ilrestodelcarlino.it - Raid in centro storico. Vetri spaccati a 20 auto: "Non ce la facciamo più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Rossella Conte Una scia dirotti, sangue sull’asfalto e sui finestrini,devastate in pieno. Firenze si è svegliata così, dopo una delle notti più preoccupanti degli ultimi mesi. Unche ha colpito decine di macchine parcheggiate tra San Niccolò, piazza Pitti, piazza Tasso, Borgo Pinti, via de’ Bardi, via dei Pilastri, via Fiesolana, via Sant’Egidio, via Folco Portinari, via dell’Oriolo, via dei Servi. Strade del cuore di Firenze prese di mira da uno o più predoni nella notte tra domenica e lunedì. Venti sono leche sono state fotografate e segnalate dai cittadini. Ma i residenti giurano che in realtà sarebbero molte di più. Una vera e propria razzia che si è consumata nella notte tra domenica e lunedì, quando sono arrivate le prime segnalazioni alle forze dell’ordine.