Rai Monica Giandotti dal 14 aprile conduce Tg2Post

A partire dal 14condurrà la rubrica quotidiana Tg2 Post al posto di Manuela Moreno che non senza polemiche ha lasciato l’incarico per affiancare in conduzione Peter Gomez su Rai3. Al Tg3 – a quanto apprende LaPresse – dal 12al 31 dicembre si trasferirà dal Tg2 la giornalista Chiara Lico. Mentrelascia il Tg3 essendo assegnata alla redazione Esteri del Tg2 a partire dal 14e condurrà Tg2 Post (dal lunedì al venerdì).