Raggira un disabile rintracciato e denunciato

Raggira un 59enne disabile di Tolentino con la truffa dello specchietto. Ma viene rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione locale. Si tratta di un 42enne siciliano, già noto alle forze dell’ordine. Il malcapitato si è presentato in caserma denunciando che alcuni giorni prima, mentre era alla guida della sua auto, era stato raggiunto da un uomo che gli aveva fatto credere di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore, a seguito di una presunta collisione. Questi aveva chiesto 100 euro di risarcimento per evitare problemi con l’assicurazione. Il 59enne era caduto nella trappola acconsentendo al risarcimento – non dovuto – della somma. La querela della vittima ai carabinieri di Tolentino ha permesso di avviare le indagini e giungere all’identificazione del truffatore, denunciato con l’aggravante dell’aver approfittato della disabilità personale della vittima. Ilrestodelcarlino.it - Raggira un disabile, rintracciato e denunciato Leggi su Ilrestodelcarlino.it un 59ennedi Tolentino con la truffa dello specchietto. Ma vienedai carabinieri della stazione locale. Si tratta di un 42enne siciliano, già noto alle forze dell’ordine. Il malcapitato si è presentato in caserma denunciando che alcuni giorni prima, mentre era alla guida della sua auto, era stato raggiunto da un uomo che gli aveva fatto credere di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore, a seguito di una presunta collisione. Questi aveva chiesto 100 euro di risarcimento per evitare problemi con l’assicurazione. Il 59enne era caduto nella trappola acconsentendo al risarcimento – non dovuto – della somma. La querela della vittima ai carabinieri di Tolentino ha permesso di avviare le indagini e giungere all’identificazione del truffatore,con l’aggravante dell’aver approfittato della disabilità personale della vittima.

Raggira un disabile, rintracciato e denunciato. Ne parlano su altre fonti

Raggira un disabile, rintracciato e denunciato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Raggira un disabile e gli porta via 20mila euro: a processo per le spese a scrocco - In aula, è stato proprio il 38enne (parte civile con l’avvocato Elisabetta Candi) a riferire i fatti avvenuti tra gennaio e agosto del 2022, quando poi era andato a sporgere denuncia ai ... (msn.com)

Genovese 50enne raggira vedova, bottino da 100mila euro: denunciato - Un cinquantenne di Genova è stato denunciato dalla Polizia a Piacenza per avere circuito una donna fragile, rimasta da poco vedova, sperperando quasi tutto il suo patrimonio e i suoi risparmi ... (ligurianotizie.it)