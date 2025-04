Ragazzino rapito e poi rilasciato a Napoli fermato un 24enne per sequestro di persona

Napoli (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su delega del Procuratore di Napoli, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 24enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura – DDA di Napoli.I fatti sono accaduti, stamane, nel territorio di San Giorgio a Cremano, dove un Ragazzino di 15 anni è stato rapito e poi rilasciato dopo poche ore. Si tratta del figlio di un imprenditore del luogo.Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il contributo del Nucleo Investivativo dell’Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, hanno consentito in poche ore di soccorrere il minore rapito nelle fasi immediatamente successive al suo rilascio e di bloccare uno dei presunti rapitori poi sottoposto al fermo. Unlimitednews.it - Ragazzino rapito e poi rilasciato a Napoli, fermato un 24enne per sequestro di persona Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su delega del Procuratore di, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di unindagato perdia scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura – DDA di.I fatti sono accaduti, stamane, nel territorio di San Giorgio a Cremano, dove undi 15 anni è statoe poidopo poche ore. Si tratta del figlio di un imprenditore del luogo.Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il contributo del Nucleo Investivativo dell’Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, hanno consentito in poche ore di soccorrere il minorenelle fasi immediatamente successive al suo rilascio e di bloccare uno dei presuntiri poi sottoposto al fermo.

