Iodonna.it - Raffinatezza, in breve. Dai tubini ai mini dress, le silhouette che scoprono le gambe conquistano i look formali della stagione calda. Tra volant e stampe floreali

Leggi su Iodonna.it

Inviti, save the date, promemoria. I prossimi mesi si prospettano ricchi di impegni e appuntamenti mondani, tra eventi in famiglia e occasioni. Oltre agli eterni tailleur pastello e agli intramontabili, tuttavia, questasi fa largo un’alternativa sempre più versatile e interessante: i vestiti corti da cerimonia. Abiti primaverili curvy da cerimonia: 5 outfit da copiare X Nella Primavera-Estate 2025, non a caso, trionfanolavorati,preziose, modelli asimmetrici tanto boho quanto sofisticati.