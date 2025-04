Raffica di incidenti caos e feriti | studentessa urtata sulle strisce due donne travolte in strada

Modena, 8 aprile 2025 – Travolta sulle strisce pedonali mentre va a scuola. E' successo ieri mattina intorno alle 7.20, davanti al Polo Leonardo di Modena. La studentessa, 15 anni, è stata investita da un'auto appunto mentre stava attraversando, diretta all'istituto frequentato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta subito sul posto insieme ai sanitari del 118. Diversi testimoni presenti, infatti, hanno subito lanciato l'allarme e la studentessa, una volta stabilizzata, è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara. La minore ha riportato qualche contusione ma fortunatamente nessuna lesione grave. Poco dopo, in via Ciro Menotti alle 8.30 circa, si è verificato invece un violento scontro che ha visti coinvolti uno scooter e un'auto. Nello schianto sono rimasti feriti lievemente un uomo e una donna che si trovavano in sella allo scooter.

