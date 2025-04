Firenzetoday.it - Raduno di auto storiche a Castelfiorentino

Dalla mitica e “popolare” Fiat 500 alla grintosa Alfa Romeo “Giulia”. Dalla A112 “Abarth” alla Fiat 124, berlina inizialmente concepita per un target più alto. Domenica 13 aprile è in programma in Piazza Gramsci il 25°d’d’epoca, iniziativa promossa dal Gruppo “Fiat 500” Valdelsa.