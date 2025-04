Radio Deejay lascia la storica sede di Riccione Linus contro il Pd | Vergognosa aggressione se ne occuperanno i nostri avvocati

Radio Deejay alla sua storica sede estiva di Riccione, sulla Riviera romagnola, si è trasformato in un caso politico. Dopo oltre quarant’anni di collaborazione, la celebre emittente guidata da Linus (Pasquale Di Molfetta) rompe con Riccione e l’Aquafan, sollevando polemiche e reazioni accese.Leggi anche: Pd, ennesima frattura: nuove divisioni a Strasburgo sulla difesa europeaLinus annuncia il divorzio sui socialIl direttore artistico e voce simbolo di Radio Deejay ha comunicato la decisione tramite i social, esprimendo rammarico per la fine del rapporto con una città che aveva accolto per decenni l’estate dell’emittente. La separazione, però, ha preso presto una piega polemica.La replica del Comune: accuse e post cancellatiA scatenare il caso è stata la risposta del Comune di Riccione, a guida Pd, che in un post sui social ha attaccato duramente Linus: “Il disc jockey che ha munto per anni dalla tetta dei Riccionesi. Thesocialpost.it - Radio Deejay lascia la storica sede di Riccione, Linus contro il Pd: “Vergognosa aggressione, se ne occuperanno i nostri avvocati” Leggi su Thesocialpost.it L’addio dialla suaestiva di, sulla Riviera romagnola, si è trasformato in un caso politico. Dopo oltre quarant’anni di collaborazione, la celebre emittente guidata da(Pasquale Di Molfetta) rompe cone l’Aquafan, sollevando polemiche e reazioni accese.Leggi anche: Pd, ennesima frattura: nuove divisioni a Strasburgo sulla difesa europeaannuncia il divorzio sui socialIl direttore artistico e voce simbolo diha comunicato la decisione tramite i social, esprimendo rammarico per la fine del rapporto con una città che aveva accolto per decenni l’estate dell’emittente. La separazione, però, ha preso presto una piega polemica.La replica del Comune: accuse e post cancellatiA scatenare il caso è stata la risposta del Comune di, a guida Pd, che in un post sui social ha attaccato duramente: “Il disc jockey che ha munto per anni dalla tetta deisi.

