Rachel Brosnahan sulla differenza di questo Superman con gli altri film | Questa non è una storia di origine

Leggi su Cinefilos.it

dicon gli: “non è unadi”In una nuova intervista,, nuova Lois Lane per ildi James Gunn, ha spiegato come il reboot DCU sia diverso dalle versioni precedenti delladell’Uomo d’Acciaio. Negli anni abbiamo visto molte diverse interpretazioni di, sul grande e piccolo schermo, e la maggior parte delle interpretazioni del leggendario eroe della DC Comics raccontano almeno alcuni aspetti delladelle origini dell’Ultimo figlio di Krypton.Il regista James Gunn ha già confermato che il suo imminente reboot DCU salterà la prima parte della vita di Kal-ElTerra e inizierà quando avrà già abbracciato il suo destino di, eha ora rivelato cheè ciò che non vede l’ora che il pubblico sperimenti quando vedrà il