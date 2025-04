Raccolta alimentare nelle scuole | solidarietà per le famiglie bisognose

BRINDISI - Gli istituti comprensivi "Collodi" e "San Giovanni Bosco" dell'Ic Commenda di Brindisi scendono in campo contro la povertà. Le due scuole primarie, in collaborazione con la Caritas della parrocchia Sacro Cuore - Salesiani, hanno dato il via a una Raccolta alimentare destinata alle famiglie bisognose.

Raccolta alimentare . Studenti in prima linea. Coinvolte 500 classi - Il 9 aprile torna il progetto "Limita lo spreco" per aiutare le famiglie in difficoltà. L’iniziativa raccoglie ogni anno fra i 60 e i 65 quintali di cibo. (msn.com)

Torna “Tanti Auguri Mamma”, per festeggiare insieme e fare del bene - Distribuite le cartoline nelle scuole e dal 7 aprile tutti potranno fare la loro dedica online. Quest’anno sosteniamo l’attività della Fondazione Banco Alimentare Ets e lanciamo un progetto didattico ... (lanuovaprovincia.it)

Banco alimentare, il Donacibo torna in 30 scuola valdostane - Coinvolge una trentina di istituti valdostani quest'anno il 'Donacibo', il consueto appuntamento - in corso in questi giorni - con la raccolta di generi alimentari nelle scuole destinati alle persone ... (msn.com)