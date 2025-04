Lanazione.it - Quintali di rifiuti sulle sponde del fiume

Leggi su Lanazione.it

CITTA’DI CASTELLOdiraccolti, decine di volontari uniti per il Tevere e la sua pulizia. Una lavatrice abbandonata, bici, calcinacci, vecchi giocattoli, ferro e tanto altro: l’edizione 2025 di "Biondo Tevere" che si è svolta domenica ha concretamente pulito ledel. Il tratto "No Kill" del Tevere, tra Città di Castello e San Giustino, è tornato a respirare grazie all’impegno di decine di volontari che hanno raccolto una quantità impressionante diabbandonati lungo lee nei sentieri. "Un risultato tangibile, frutto di una comunità che ama il proprioe non si tira indietro quando si tratta di agire. Pescatori, famiglie, camminatori, cittadini: tutti insieme per dire che la tutela dell’ambiente non è un’opzione, ma un dovere", raccontano i promotori che chiedono "una presa di coscienza da parte degli enti preposti.