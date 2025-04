Quindicenne morto in bici Si indaga sulla caduta

indaga sulla dinamica dell’incidente costato la vita domenica pomeriggio a un Quindicenne, trovato a terra con la sua bicicletta su uno sterrato a pochi passi da casa. La pm della Procura della Repubblica di Monza Emma Gambardella, magistrato di turno nella giornata di domenica appena trascorsa, ha disposto l’autopsia sul corpo del Quindicenne, morto all’ospedale di Desio, dove è stato trasportato d’urgenza dai soccorritori. Gli accertamenti medico-legali serviranno a capire con più precisione quali sono le gravi lesioni che hanno portato al decesso del ragazzino. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio per chiarire la dinamica della tragedia. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti e le telecamere della zona non ne hanno registrato alcun passaggio nell’orario compatibile con il fatto, accaduto poco prima delle 13 in via Santi, alla periferia sud di Desio, lungo una strada sterrata spesso usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluzioni e impennate sulle due ruote. Ilgiorno.it - Quindicenne morto in bici. Si indaga sulla caduta Leggi su Ilgiorno.it e Sonia Ronconi La sua morte è ancora un mistero da chiarire. Sidinamica dell’incidente costato la vita domenica pomeriggio a un, trovato a terra con la suacletta su uno sterrato a pochi passi da casa. La pm della Procura della Repubblica di Monza Emma Gambardella, magistrato di turno nella giornata di domenica appena trascorsa, ha disposto l’autopsia sul corpo delall’ospedale di Desio, dove è stato trasportato d’urgenza dai soccorritori. Gli accertamenti medico-legali serviranno a capire con più precisione quali sono le gravi lesioni che hanno portato al decesso del ragazzino. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio per chiarire la dinamica della tragedia. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti e le telecamere della zona non ne hanno registrato alcun passaggio nell’orario compatibile con il fatto, accaduto poco prima delle 13 in via Santi, alla periferia sud di Desio, lungo una strada sterrata spesso usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluzioni e impennate sulle due ruote.

