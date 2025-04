Questo non se lo aspettava Ilary Blasi raggiunta dalla notizia dopo la prima puntata di The Couple

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nuovo reality show The, condotto dasu Canale 5, ha debuttato ieri sera e già sta facendo parlare di sé sui social, con gli utenti che hanno trascorso la serata a commentare cosa è successo durante la. Otto coppie sono i protagonisti dinuovo programma, tra cui le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Jasmine Carrisi che partecipa insieme al suo migliore amico, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco.Ma non è finita qui: ci sono anche la pugile Irma Testa e la sorella maggiore Lucia, entrambe appassionate di boxe, l’ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, i fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto, e infine Antonino Spinalbese, hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, insieme ad Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista.