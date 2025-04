Amica.it - Questi sono gli otto look più belli di The White Lotus 3

Giunti al termine, la terza stagione di Theè stata all'altezza dei precedenti capitoli della serie per vari motivi. In primis, per gli straordinari costumi di scena pensati dalla designer Alex Bovaird.Qualche esempio? Nel primo episodio della terza stagione, il personaggio di Chelsea, interpretata da Aimee Lou Wood, ha indossato un abito corto crochet di My Beachy Side. Nella seconda puntata, Chloe ha sfoggiato un abito a rete con perline di My Beachy Side insieme a una maxi borsa animalier firmata Jacquemus e degli occhiali da sole Matsuda. A seguire, nell'episodio numero tre, Victoria ha scelto un vestito a righe bianche e blu di Ganni.Nel video di Amica.it, si scoprono i restanti cinque outfit.