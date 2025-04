Questa è la forza della Toscana | Cesare Cremonini incantato dalle chitarre del super artigiano

chitarre famosa a livello mondiale. Cesare Cremonini ha visitato l’azienda, facendo un tour tra le creazioni della famiglia di Fabrizio Paoletti. A documentare il tutto lo stesso cantautore bolognese con una serie di video pubblicati su Instagram. “Così nascono le nostre chitarre”, dice Cremonini mentre mostra il corpo ancora da completare di una Telecaster. Il tour prosegue e Cremonini viene accompagnato nel luogo dove vengono trattati i vari manici delle chitarre. Ci sono una serie di manici appesi a un sostegno e il cantautore scherza: “Si asciugano le chitarre come i culatelli”. Ride il titolare mentre gli mostra come viene realizzato il procedimento per arrivare al colore di un manico finito. Lanazione.it - “Questa è la forza della Toscana”: Cesare Cremonini incantato dalle chitarre del super artigiano Leggi su Lanazione.it Quarrata (Pistoia), 8 aprile 2025 – C’è un ospite speciale alla Paoletti Guitars, realtà artigianale di Quarrata e eccellenza nella produzione difamosa a livello mondiale.ha visitato l’azienda, facendo un tour tra le creazionifamiglia di Fabrizio Paoletti. A documentare il tutto lo stesso cantautore bolognese con una serie di video pubblicati su Instagram. “Così nascono le nostre”, dicementre mostra il corpo ancora da completare di una Telecaster. Il tour prosegue eviene accompagnato nel luogo dove vengono trattati i vari manici delle. Ci sono una serie di manici appesi a un sostegno e il cantautore scherza: “Si asciugano lecome i culatelli”. Ride il titolare mentre gli mostra come viene realizzato il procedimento per arrivare al colore di un manico finito.

“Questa è la forza della Toscana”: Cesare Cremonini incantato dalle chitarre del super artigiano. Ne parlano su altre fonti

Cesare Cremonini compie 45 anni e festeggia il sold out negli stadi: “Mi hanno regalato la chitarra che userò per suonare” - Il cantautore racconta il primo messaggio di auguri ricevuto questa mattina per i suoi 45 anni da una donna molto speciale ... (deejay.it)

“Cesare Cremonini mi ha distrutta” parla la sua ex - Martina Maggiore, 28 anni, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha deciso di raccontare la sua verità in un libro “Ma che stupida ragazza” e in un’intervista al settimanale Oggi. La loro storia, durata ... (ilsipontino.net)

Cesare Cremonini inarrestabile: è lui il re degli stadi, le date sold out - “Ora che non ho più te” è l’apripista di una nuova fase della straordinaria e lunga carriera di Cesare Cremonini, iniziata 26 anni fa “in vespa sulle colline bolognesi” con i Luna Po ... (soundsblog.it)