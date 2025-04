Ilfattoquotidiano.it - “Questa è la fiera del greenwashing”: attivisti per il clima travestiti da pagliacci alla OMC Med Energy

è unaata, è ladel“. Glidel movimento per ilExtinction Rebellion,proprio da clown, hanno denunciato le contraddizioni della conferenza OMC Medin corso a Ravenna. I membri del ‘circo’ di Extinction Rebellion si sono inizialmente messi in fila all’ingresso con gli altri ospiti della conferenza, sostenendo di avere pieno diritto, come, a parteciparedel’. Più tardi, si sono esibiti in evoluzioni sui tricicli e numeri di giocoleria a ritmo di musica. “La conferenza OMC Medè dedicata al ruolo del gas nella transizione energetica e nella creazione di alleanze industriali per cercare soluzioni innovative finalizzatedecarbonizzazione di settori ‘difficili’ come cementifici e raffinerie – si legge nel comunicato diffuso dal gruppo – La pacifica protesta sottolinea come le numerose aziende collegate all’industria fossile che partecipanoconferenza, tra cui Eni, Snam, TotalEnergies e Shell, siano tra i principali responsabili dell’aggravarsi della crisi ecotica.