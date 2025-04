Lanazione.it - Quelle emozioni vissute.... Lo spettacolo di Veltroni porta in scena gli anni ’60

La memoria come forma essenziale di coscienza civile, il racconto come strumento di condivisione collettiva. È con queste premesse che Walter, protagonista della recente storia politica e della cultura italiana,in“Leche abbiamo vissuto - GliSessanta. Quando tutto sembrava possibile”, uno– insabato, alle 21, al teatro Eden – che ripercorre un decennio fondamentale della nostra storia recente. Lo, che ha debuttato a gennaio al “ Borsoni“ di Brescia, rappresenta la prima tappa di un ambizioso progetto che abbraccerà un lungo arco temporale: dagliSessanta fino ai Duemila, dalla Seicento alle Torri gemelle. La narrazione diguida lo spettatore attraverso gli‘60, partendo dall’Italia confusa e alla ricerca di un’identità degli‘50, passando per il fervore creativo della ricostruzione del paese e descrivendo l’enorme onda di energia creativa e libertà che coinvolse e travolse una generazione di giovani.