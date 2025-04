Quattro arresti per il regolamento di conti

Quattro. Ieri sera il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile della Questura di Macerata ha arrestato Quattro cittadini di età compresa tra i 26 e i 38 anni, tutti peruviani, per il reato di rissa aggravata. L'episodio, che si è verificato intorno alle 19:20 a Macerata, in Via Roma, all'angolo con piazza della Vittoria, nei pressi del negozio "Frutta e verdura da Samy", secondo le forze dell’ordine potrebbe essere collegato ai fatti avvenuti sabato, nell’ambito dei forti attriti tra gruppi di famiglie peruviane stanziali a Macerata, scatenati da futili motivi e degenerati nel tempo in una serie di scontri fisici, minacce e spedizioni punitive. Urla, bambini in lacrime, frutta scagliata ovunque e, secondo alcuni, anche un coltello: un’altra scena di follia, sequel di quanto avvenuto sabato a Santa Croce. Ilrestodelcarlino.it - Quattro arresti per il regolamento di conti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Macerata, 8 aprile 2025 – Ancora una rissa tra peruviani. E la Polizia ne arresta. Ieri sera il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile della Questura di Macerata ha arrestatocittadini di età compresa tra i 26 e i 38 anni, tutti peruviani, per il reato di rissa aggravata. L'episodio, che si è verificato intorno alle 19:20 a Macerata, in Via Roma, all'angolo con piazza della Vittoria, nei pressi del negozio "Frutta e verdura da Samy", secondo le forze dell’ordine potrebbe essere collegato ai fatti avvenuti sabato, nell’ambito dei forti attriti tra gruppi di famiglie peruviane stanziali a Macerata, scatenati da futili motivi e degenerati nel tempo in una serie di scontri fisici, minacce e spedizioni punitive. Urla, bambini in lacrime, frutta scagliata ovunque e, secondo alcuni, anche un coltello: un’altra scena di follia, sequel di quanto avvenuto sabato a Santa Croce.

