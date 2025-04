Quatro nuove socie per la sezione ‘Malatesta’ Fidapa di Cesena

nuove socie sono entrate a far parte della sezione Cesena "Malatesta" di Fidapa BPW. Si tratta di Donatella Onofri, architetta e creatrice di gioielli, Catia Lorenzini, fondatrice e direttrice di Scuola Moda Cesena, Lara Coffari, laureata in Scienze politiche e criminologa e Minedi Monti, assicuratrice e attiva nel volontariato Auser e Avo. Le nuove associate hanno ricevuto il distintivo dalle mani della vicepresidente distrettuale nord-est Loredana Cirrito. La cerimonia della spillatura, alla presenza di ospiti e varie autorità, tra le quali l'assessora regionale Francesca Lucchi, e l'assessora alle politiche delle differenze del Comune Giorgia Macrelli, si è svolta, come da prassi, nel corso della celebrazione della notte internazionale delle candele, che attraverso l'accensione di candele di diverso colore e significato simbolico, unisce idealmente nello stesso gesto tutte le donne nel mondo che si riconoscono nei valori del movimento di opinione femminile, e per tenere desta la luce su tutte le donne vittime di ingiustizie e private della libertà.

Quattro nuove socie sono entrate a far parte della sezione Cesena "Malatesta" di Fidapa BPW. Si tratta di Donatella ...

