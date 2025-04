Tutto.tv - Quasi rissa tra Tina e Isabella a UeD: Maria le ferma e la regia censura VIDEO

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono state delle discussioni particolarmente accese, come unatraCipollari e, ma non solo. Non sono mancati momenti divertenti e pieni di goliardia. Inoltre, ci sono state delle belle notizie anche per una dama che, ultimamente, ha sofferto parecchio per amore. Sabrina Zago bacia un cavaliere, esilarante gara di ballo tra Gianni e Giuseppe a UeDLa puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sabrina e Guido. Come svelato dalle anticipazioni della puntata, la donna ha baciato il cavaliere ed ha messo un punto con la storia precedente con Giuseppe, che l’ha fatta soffrire tanto. Durante il confronto tra i due, però, l’ex di Sabrina è stato chiamato in causa e tra i due c’è stato l’ennesimo battibecco.