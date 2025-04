Quanto pesa Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PS5? Ecco le dimensioni e la data del preload

Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5, cresce l'attesa per il ritorno del celebre archeologo in un'avventura tutta nuova firmata MachineGames. Per chi ha deciso di acquistare la versione digitale del titolo, è arrivato il momento di preparare spazio sulla console: il download richiederà ben 125,29 GB, un peso importante ma ormai comune per produzioni di alto profilo. Questo valore fa riferimento alla versione 1.002.000, già comprensiva di una patch correttiva iniziale.Come da tradizione, il PlayStation Store permetterà di effettuare il preload del gioco con qualche giorno d'anticipo rispetto al lancio ufficiale, così da iniziare a giocare senza attese il giorno dell'uscita. Gli utenti che hanno acquistato la Standard Edition (al prezzo di 69,99€) potranno avviare il download a partire dal 15 aprile, mentre chi ha optato per la Premium Edition (99,99€) beneficerà di due giorni di anticipo, sia per il preload che per l'accesso al gioco, sbloccando tutto già dal 13 aprile e giocando a partire dal 15 aprile.

