Quanto costa al settore auto la mancata transizione all’elettrico? Tanto dice uno studio di un gruppo di economisti

Senza politiche industriali e misure di stimolo economico per l’industria dell’italiana, mirate allaalla mobilità elettrica, al 2030 il valore della produzione del comparto potrebbe registrare un calo del 56-58%. Il costo dell’inazione? Fino a 7,49 miliardi di dollari. Èemerge dallo“L’industriamobilistica e laalla mobilità elettrica in Italia”, commissionato dal think tank Ecco e da Transport and Environment (T&E) a undidella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e del Centro Ricerche Enrico Fermi di Roma. Si esplorano i possibili impatti economici, industriali e sociali del declino della produzione nazionale di, mentre a livello globale ilè impegnato nellaverso l’elettrico. Si parte al dato attuale: l’industria dell’italiana affronta oggi un calo prolungato della produzione di veicoli (310mila unità nel 2024, -85% rispetto al picco di 2 milioni di veicoli prodotti nel 1989), con ripercussioni significative sulle industrie collegate.