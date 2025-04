Quando si spengono i termosifoni a Roma? Ecco la data

Roma, il riscaldamento resterà acceso ancora per pochi giorni: il 7 aprile è la data ufficiale di spegnimento dei termosifoni, come previsto dalle regole comunali. Fino ad allora, gli impianti possono funzionare per un massimo di 11 ore al giorno. Dopo questa data, salvo eccezioni per scuole, ospedali e altre strutture sensibili, bisognerà fare affidamento solo sulle temperature primaverili! Dopo settimane di attesa, arriva la buona notizia per i Romani: da oggi, 15 novembre, è possibile accendere i riscaldamenti. Un'ordinanza del sindaco Gualtieri ha stabilito le nuove regole per la stagione invernale, posticipando di 11 giorni l'accensione rispetto all'anno precedente.

