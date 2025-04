Ilgiorno.it - Quando l’incordatura diventa un’arte. Gianluca e le racchette dei campioni

Leggi su Ilgiorno.it

La racchetta da tennis è la grande protagonista del torneo. Lo sa beneBrini (titolare di Tennis Mania di Nova e Milano), incordatore all’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25. Dalle sue mani esperte passano decine diogni giorno, con punte di 60 in occasione di semifinali e finale. "Gli atleti o i loro coach vengono - spiega Brini - e chiedono l’esatta tensione necessaria. Ogni giocatore ha in media 6 o 7e i suoi standard di tensione preferiti. Arrivando da altri tornei, non fanno in tempo ad averle tutte incordate a puntino. Ne hanno pronte 3 e poi altre vengono incordate qui da noi". Dipende poi dai tornei, in quelli di più alto livello ihanno anche una dozzina die chiedonoper 5 o 6 alla volta. La tensione dipende dalla palla, dalla superficie del terreno e varia al momento, anche rispetto alla temperatura.