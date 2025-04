Ilrestodelcarlino.it - Quando le truppe papali vinsero la battaglia

Il Palio di Ferrara è il più antico al mondo. Le prime notizie risalgono al 1259lelaal ponte di Cassano d’Adda e a Ferrara il popolo festeggiò con corse a piedi e a cavallo. Nel 1279 vennero stabilite regole e premi per le corse al Palio. Il palio di Ferrara era molto rinomato e i nobili di tutta Italia portavano i loro cavalli a gareggiare. Tra questi c’erano Ferdinando d’Aragona, Lorenzo il Magnifico, Francesco Gonzaga. La tradizione del Palio continuò per tutto il ‘500 fino alla partenza della famiglia estense da Ferrara. Nel ‘600 si tennero corse a piedi e a cavallo ma non erano più come quelle del ducato estense. Nell’800 si trasformò nella “corsa dei sedioli” dove il fantino sedeva su un piccolo carretto trainato dal cavallo. A partire dal 1933, il Palio riprese vita.