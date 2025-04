Oasport.it - Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia a Roma? Le date turno per turno

Janniksi presenterà da numero 1 del mondo, il torneo in cui farà il suo rientro in campo dopo tre mesi di squalifica. Il tennista italiano ha avuto la certezza di rimanere in testa al ranking ATP in occasione del suo ritorno all’agonismo dopo che Matteo Berrettini ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev al secondodel Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino riabbraccerà il proprio pubblico dopo una lunga assenza, sarà il suo secondo torneo della stagione dopo aver trionfatoAustralian Open.La squalifica che il 23enne sta scontando scadrà il prossimo 4 maggio, mentre il Masters 1000 diincomincerà il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico nella Capitale. Janniksarà la testa di serie numero 1 del tabellone e dunque godrà di un bye, entrando in gioco direttamente al secondo: l’appuntamento è per venerdì 9 o sabato 10 maggio, il giorno esatto e l’ordine di gioco verranno comunicati soltanto alla vigilia.